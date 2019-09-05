İzmir'de okul öncesi zehirli oyuncak operasyonu

İzmir'de, okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların sağlığı için de harekete geçen Buca Belediyesi, son dönemde oldukça popüler olan ancak uygunsuz şekilde üretildiğinde sağlığı tehdit eden “slime” adlı renkli yapışkan oyun hamuru için denetim yaptı, bu üretimi yapan merdiven altı bir firmaya baskın gerçekleştirdi. Firma, ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için cezai işlem uygulandı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocukların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için denetimlerini artırdı. Özellikle okul giriş çıkışlarında, mağaza ve kırtasiyelerde kolayca ulaşılabilen “slime” üreticisi bir firma da mercek altına alındı. Zabıta ekipleri, genellikle tutkal, boraks ve çeşitli kimyasallarla üretilen ve sağlıksız olması halinde çocukların sağlığını olumsuz etkileyen slime imalatı yapan Buca Şirinyer'deki merdiven altı firmaya, Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde baskın gerçekleştirdi. Dükkandaki paketleme işleminin yanı sıra bir apartmanın otopark olarak kullanılan bölümünde üretim yapıldığını tespit eden ekipler, firmaya ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için cezai işlem başlattı.

İnceleme bitene kadar satış durduruldu

Çeşitli renk ve özellikte piyasaya sürülmek üzere hazır tutulan ürünler ise İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenmeye alındı. Laboratuvarda incelenmek üzere ayrı ayrı tüm ürünlerden numune alan yetkililer, boraks miktarı başta olmak üzere kimyasal özelliklerini analiz ederek çocukların sağlığına zarar teşkil edip etmediğini tespit edecek. İşletmedeki tüm ürünlerin sayısını alan yetkililer, inceleme bitene kadar satış işlemlerini de durdurdu.

Türkiye'nin dört bir yanında piyasaya sürüldüğü tespit edildi

Öte yandan, firmanın uzun süredir herhangi bir kalite ve izin belgesi almadan ürettiği ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edildi. Analiz sonucunda ürünün sağlıksız olduğu tespiti yapılması halinde, İzmir'in yanı sıra Ankara'dan Mersin'e, Adana'dan Antalya'ya, İstanbul'dan Van'a kadar Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünlerin iade edilmesi istenecek.

Ölüme bile götürebilir

Son dönemlerde televizyon reklamları ve oyuncak mağazalarında tanıtımının artması sebebiyle çocukların ilgi odağı olan ürün, içerisinde boraks maddesi başta olmak üzere çok fazla kimyasal madde barındırıyor. Özellikle temizlik sektöründe kullanılan boraks, fazla solunduğunda akciğerler için bir tehlike oluşturuyor. Slime hamurunda boraks kullanımı sonucu deride dökülme, kaşıntı, egzamaya neden olabiliyor, karaciğerde ve merkezi sinir sisteminde ciddi olabilecek hasarlar meydana getirebiliyor. Slime kullanımı ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarında, slime hamurunun içerisinde yer alan boraksın çocuklar tarafından ağız yolu ile solunması ve alınmasının, son derece tehlikeli bir durum olduğu, ölüme bile sebebiyet verebildiği ifade ediliyor.