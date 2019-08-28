İzmir'de okul servis ücretleri yüzde 13 arttı

İzmir'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam yapılırken, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, İzmir'deki servis ücretlerinin Ankara ve İstanbul'a göre çok düşük olduğunu söyledi.

İzmir'de okul servis ücretleri, ortalama yüzde 13 arttı. Yeni ücret tarifesine göre resmi eğitim kurumlarında aylık 200 lira olan 0-3 kilometre ücreti 226 liraya yükseldi. Bu yıl 0-6 kilometre ücreti 277, 0-10 kilometre ücreti 294, 0-15 kilometre ücreti 348, 0-20 kilometre ücreti 418, 0-25 kilometre ücreti 469, 0-30 kilometre ücreti 514, 0-35 kilometre ücreti 537, 0-40 kilometre ücreti 571 lira olarak belirlendi.

Servis araç fiyatları ve taşımacılık giderlerinin arttığını söyleyen İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, “Bu zam değil bir fiyat ayarlamasıdır. Fiyat karşılaştırması yapacak olursak üç büyük ilde en uygun servis fiyatı İzmir'de. Örneğin İstanbul'da 13-15 kilometre arası servis ücreti 444 TL, İzmir'de 348 TL. Biz her zaman esnafımızın yanında olduğumuz gibi velilerin de yanındayız. Biz Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Bu yüzden denge unsurunu göz ardı etmeden bir fiyat çalışması yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yüzde 13 civarında artış talep ettiklerini ifade eden Bostancı, “Bu oranı teklif ederken hem esnafımızı hem velilerimizi düşündük. Bu fiyat ayarlaması, esnafımızı da velilerimizi de mutlu edecek ölçülerdedir” dedi.

“Özel okullar 2-3 katı servis parası istiyor”

Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için de yeni tarife belli oldu. Bu okullar için 0-3 kilometre ücreti İzmir'de 240 liradan 271 liraya çıkarıldı. 0-40 kilometre ücreti ise 610 lira olarak uygulanacak. Belirlenen bu fiyatların tavan fiyat olduğunun altını çizen Bostancı, “Özel okullar, açıklanan tarifenin 2-3 katı ücret istiyor. Veliler, her araçta zorunlu olan fiyat tarifesinde yer alan ücretin dışında fazla ödeme yapmasınlar. Fazla ücret istenirse tüketici hakem heyetine başvursunlar. Bu konuda da velilerimizin yanındayız. Bize bu konuda çok şikayet geliyor. Okul dönemi boyunca 3 bin 150 lira tutacak olan ücreti 7-8 bin lira isteyen okullar olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.