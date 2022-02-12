İzmir'de okul servisi denetimlerinde 297 sürücüye ceza

İzmir'de okul servislerine yönelik jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 297 sürücüye ceza kesildi; 48 servis aracı trafikten men edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ekipleri, il genelinde okul çevreleri ve öğrenci servislerinde, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 414 servis aracında denetim yapılırken, kurallara uymayan 297 şoföre toplam 107 bin 580 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 48 servis aracı trafikten men edildi.