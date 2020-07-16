İzmir'de okulda yaşanan öğretmen kuyruğu sona erdi

İzmir Buca'da çocukları 1. sınıfa başlayacak olan veliler, kayıt öncesi öğretmen seçimi yapmak için okul bahçesinde kuyruğa girip sabaha kadar nöbet tuttu. Velilerin sabah kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi ile kuyruk sona erdi.

İzmir Buca'da bulunan Vali Rahmi Bey İlkokulunda veliler, çevreden aldıkları duyumlara göre okulda ismi ön plana çıkan bazı öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için dün akşamdan sabaha kadar uzun kuyruklar oluşturdu. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, listenin üst sıralarında yer alıp istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Bazı velilerin ise çekirdek ve içeceklerini alıp sandalyelerinde oturduğu görüldü. Korona virüse rağmen herkesin iç içe olduğunu ancak çocuklarını istedikleri öğretmene emanet etmek için kuyrukta beklemek zorunda olduklarını belirten veliler, bu sabah saat 09.00 sıralarında kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

"Korona virüs nedeniyle polisler geldi"

Kuyruğuna girmeyen Seval Ruhsar Kalkancı isimli veli, "Velilerin burada kuyruk oluşturması saçma. Bütün öğretmenlerimiz çok iyi. Seçim yapmaları saçma oldu. İnsanın şansına ne denk gelirse o olmalı. Ben sakin bir şekilde okula gelip oğlumu okula yazdırdım. Hangisi denk gelirse o öğretmen oğlumu okutacak. Zaten çocuklarımız okula kayıt olacak. Kimse devre dışı kalmayacak. Okul müdürü velilere e-okul sistemi ile giriş yapmalarını söylemişti ama veliler yine de gelip kuyruk oluşturdu. Korona virüs nedeniyle polisler de bugün okula geldi. Sosyal mesafe yoktu, birçok kişide maske yoktu. Bu, hastalığa da davetiye çıkardı" diye konuştu.