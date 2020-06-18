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İzmir'de okulun çatısına yıldırım düştü

İzmir’in Menderes ilçesinde bir okulun çatısına düşen yıldırım sonrası yangın çıkarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir okulun çatısına düşen yıldırım sonrası yangın çıkarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Gün içerisinde etkili olan yağış nedeniyle ilçede bulunan birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Görece Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa Mutlu Ortaokulu'nun çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım yangına neden olurken, durumu gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Öte yandan yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

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