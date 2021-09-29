İzmir'de öldürülen zihinsel engelli cinayeti ile ilgili 1 tutuklama

İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan zihinsel engelli Özgür Bağış cinayeti ile ilgili özel ekip kuran polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan bağışın öldürüldüğü evde daha önce ev arkadaşı da ölü olarak bulunmuştu.

Olay 29 Nisan 2020 günü, ilçeye bağlı Sıra Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli olduğu öğrenilen Özgür Bağış'ın (41), üç gündür evinden çıkmadığını fark eden komşuları şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bağış'ın evinde kapıyı kırarak içeri giren polis ve AKS ekipleri, şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Özgür Bağış isimli şahsın vücudunda iki bıçak darbesi olduğu anlaşıldı. Bıçak darbeleriyle öldürüldüğü düşünülen Özgür Bağış'ın cansız bedeni otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan Özgür Bağış'ın ev arkadaşı olan Serkan Coşgun (51) isimli kişinin de olaydan 13 gün önce aynı evde ölü bulunduğu öğrenilmişti.

Özel ekip kuruldu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zihinsel engelli Bağış'ın cinayet şüphelisini yakalamak için özel ekip kurdu. Olayla ilgili yeni deliller bulan polis ekipleri, daha önce şüpheli olarak ifadesini aldığı kişileri yeniden sorguya çekti.

Çelişkili ifade ele verdi

Olayla ilgili geçtiğimiz yıl şüpheli olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan ve Özgür Bağış ile aynı mahallede ikamet eden F.Ö, çelişkili ifadeler vermesi üzerine savcılıkta çapraz sorguya alındı. Cinayet saatinde bulunduğu yeri ispatlayamayan ve Bağış ile hiç görüşmediğini öne süren F.Ö.'nün, Özgür Bağış ile birçok kez görüştüğü teknik çalışmayla tespit edildi.

İfadesinde suçlamaları reddeden şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.