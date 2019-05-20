İzmir'de ölüme davetiye çıkaran yolculuk

İzmir'in Konak ilçesinde haddinden fazla yüklenen kamyonetin kasasında yolculuk yapan iki çocuğun görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

İnönü Caddesi'nde çekilen görüntüler bu kadarına da 'pes' dedirtti. İnönü Caddesi'nden Konak istikametinde seyreden bir kamyonette yolculuk yapan iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Kasasında haddinden fazla yükseklikte karton yüklenen kamyonetin kasasındaki iki çocuğun tehlikeli yolculuğu diğer sürücülerin dikkatini çekti. 35 MA 2711 plakalı karton yüklü kamyonette kartonların üzerine oturan çocukların tehlikeli yolculukları kameralara anbean yansıdı. Çocukların hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk, kamyonetin gözden kaybolmasıyla devam etti.