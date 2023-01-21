İzmir'de ölümlü kaza: Çarpan araç sürücüsü durmadı

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsünü belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Altınyol'da meydana geldi. İddiaya göre, Bayraklı istikametinden Konak istikametine giden bir araç, yaya geçidi bulunmayan yolda Ramazan Karademir'e (49) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karademir metrelerce sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından kazanın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, Ramazan Karademir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan araç ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.