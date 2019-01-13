İzmir'de ördek avı faciası: 1 ölü, 2 kayıp

İzmir'in Torbalı ilçesinde su birikintisine kayıkla girip ördek avlamak isteyen 4 vatandaşın kayığı alabora oldu. Kazada bir vatandaş hayatını kaybederken, 1 vatandaş ise donmak üzereyken bulundu. Kayıp olan 2 kişiyi bulmak için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de etkisini gösteren yağmur sebebiyle şehirde birçok kaza yaşanırken, Torbalı'da da garip bir kaza yaşandı. Etkili olan yağmur sonrasında ovada oluşan su birikintisini fırsat bilen 4 vatandaş, kayıkla ördek avlamaya çıktı. Ancak kayık, Çaybaşı ile Sağlık Mahalleleri arasında kalan Sineklitepe mevkiinde alabora oldu. Saat 17.00 sularında olayı gören vatandaşlar, donmak üzere olan Hüseyin Karakuş'u kayıkla kurtardı. Vatandaşların ihbarı sonucunda bölgeye gelen AFAD bir kişinin cansız bedenine ulaşırken, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılırken, sualtı arama ekibi yüzlerce dönümlük alanda arama yapmaya devam ediyor.