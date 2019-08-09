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İzmir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük yangın

İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan madeni yağ deposunda büyük bir yangın çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan madeni yağ deposunda büyük bir yangın çıktı. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.



Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda çıktı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Madeni yağ deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği, zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

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