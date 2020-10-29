İzmir'de orijinal Atatürk eserleri sergisi

Medicana International İzmir Hastanesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yaklaşık 80 adet orijinal eserin bulunduğu "Gözleri Çelik Mavisi/Mustafa Kemal Atatürk" isimli sergi düzenledi. Sergide Atatürk'ün Time Dergisi'ne kapak olduğu basımın orijinali de yer alıyor.

Medicana International İzmir Hastanesi, cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. "Gözleri Çelik Mavisi/Mustafa Kemal Atatürk" ismi verilen sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait yaklaşık 80 adet orijinal eser sergileniyor. Bu eserler arasında Atatürk'ün kendi el yazmaları, savaşlarda tuttuğu notlar, telgraflar, fotoğraflar, Nutuk kitabının ilk hali, Erzurum ve Sivas Kongrelerindeki beyannameler ve Atatürk için verilen ölüm kararının yazılı olduğu eserler bulunuyor. Eserler arasında en dikkat çekici olan ise dünyada orijinali sadece 4 tane bulunan 1923 yılında Atatürk kapaklı basılan Time Dergisi'nin orijinali hali.

Yaklaşık 80 adet orijinal eser meraklılarını bekliyor

Folkart Sanat Galerisi Genel Koordinatörü Fahri Özdemir, Türkiye'de Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'ün en büyük koleksiyonlarını oluşturduklarını ve hala oluşturmaya devam ettiklerini belirterek, “Bu sergiyi ticari olmama koşuluyla cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, Atatürk devrimlerine sahip çıkan aynı şehirde bulunduğumuz ve kardeş kurum olarak gördüğümüz Medicana ile açtık. Bir hastanede bu dergiyi açmak bizim için de çok ilginç bir olay oldu. Bir hastanede bir sanat etkinliği düzenlemek, hayatımızın en büyük değerlerini sergilemek çok önemli bir bakış açısı. Burada Atatürk'ün kendi el yazmaları, telgrafları, fotoğrafları, notları, içtiği sigara, Soyadı Kanunu'ndan sonra ilk imzaladığı fotoğrafı, Nutuk'un ilk hali, gazetelerin orijinal baskıları gibi yaklaşık 80 adet orijinal doküman var. Burada özellikle İzmir'i ilgilendiren objeleri sergilemek istedik. Örneğin İzmir suikastından sonra İstiklal Mahkemesi'nin kararlarını sergiledik. Atatürk'ün kendi el yazılarını görmek de İzmirliler için ilginç olacaktır” dedi.

“Çok büyük mutluluk duyuyoruz”

Sergi hakkında konuşan Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise, “Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyalarını, onun el yazmasıyla yazdığı notları burada sergilemekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu nadide eserleri bize getirip sergilemekte destek olan Folkart Galeri'ye de çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet hepimizin özenle bakması gereken ve hep ‘Yaşasın Cumhuriyet' dememiz gereken dönemlerdeyiz. Cumhuriyete sarılmamız lazım. Bizim burada olmamızın sebebi, bizd e Medicana Hastaneler Grubu ve Medicana İzmir Hastanesi olarak elimizden gelen imkanları burada uygulamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Medicana İzmir Hastanesinin giriş kısmında bulunan sergi, tüm vatandaşların görebilmesi için 15 Kasım'a kadar açık kalacak.