İzmir'de orman işgaline geçit yok

İzmir'de orman sınırları içinde kalan araziye kaçak yapılan bina, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak, alana fidan dikildi.

İzmir'in Buca ilçesi Belenbaşı mevkiinde orman sınırları içine kaçak yapılan bir bina, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Buca Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından yıkıldı. Ekipler, kaçak yapıyı inşa edenler hakkında suç zaptı da tutarak, mahkemeye sevk edilmelerini sağladı.

Devlet ormanlarının milletin milli serveti olduğunu ifade eden İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, “Ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler müstesna olmak üzere her çeşit bina, tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır. İzinsiz yapılan her türlü yapı, konteyner gibi işgalleri, kanunların bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak kaldırıyoruz” dedi.

Şahan, orman içinde işgal edilen yerlerin tekrar ağaçlandırıldığını ifade ederek, yıkımı gerçekleşen 1,5 dönümlük alan içine 500 adet fidan dikildiğini sözlerine ekledi.