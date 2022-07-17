İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de orman yangını fabrikalara sıçradı

İzmir’in Buca ilçesi, Kısıkköy ve Sarnıç bölgesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale iyiye giderken, yangın bölgeye yakın fabrikalara da sıçradı.

İzmir'in Buca ilçesi, Kısıkköy ve Sarnıç bölgesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale iyiye giderken, yangın bölgeye yakın fabrikalara da sıçradı. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikalarda ara ara patlama sesleri duyuldu.



Buca ilçesi Kısıkköy ve Sarnıç bölgesi arasındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana gelen yangında ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi başarıyla gerçekleşti. Bölgeye sevk edilen son helikopter de alandan ayrılırken çalışmaların iyiye gittiği belirtildi. Ancak yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgenin çevresinde bulunan fabrikalara da sıçradı. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikalarda patlama sesleri gelince, çevredeki vatandaşlar da panik oluştu. İtfaiye ekipleri, fabrikalarda çıkan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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