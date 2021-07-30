İzmir'de orman yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçesi Gölcük Gölü kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına 1 helikopter ve arazözlerle müdahale edildiği öğrenildi. Yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtilen yangına müdahale sürüyor.