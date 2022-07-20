İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de orman yangını

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.


Yangın, saat 16.15 sıralarında Buca Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan 2 uçak ve 2 helikopterle alevlere müdahale ederken, itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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