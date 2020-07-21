İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de orman yangını kontrol altında

İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin titiz çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin titiz çalışması sonucu kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Sığacık Akkum mevkisinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 10 arazöz, üç helikopter ve bir uçakla müdahale ettiği yangın, ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan etkilenen alanın tahmini 2 hektar civarında olduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.