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İzmir'de orman yangını kontrol altında

İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.


Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesindeki makilik ve ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.


Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.


Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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