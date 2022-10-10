İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.