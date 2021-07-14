İzmir'de ormanlara giriş yasaklandı

İzmir Valiliği tarafından, yangına sebebiyet verilmemesi amacıyla 30 Ekim'e kadar mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş yasaklandı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayanları uyarıp belirlenen mesire alanlarına yönlendiriyor.

İzmir Valiliği, orman yangınlarının önüne geçmek maksadıyla 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasakladığını duyurdu. Duyuru kapsamında ormanda piknik ve mangalın yanı sıra yürüyüş yapmak da yasaklar arasında yer alıyor. Vatandaşlar, kural gereği İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen mesire alanlarına yönlendiriliyor. Kararın bu yıla has olmadığı, her yıl alınan bir karar olduğu belirtildi.