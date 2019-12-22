?zmir'de ormanl?k alana in?a edilen 7 ev y?k?ld?

?zmir’in Alia?a il?esinde orman arazisi ?zerine yap?lan 11 evden 7’sinin y?k?m? ger?ekle?ti.
?zmir'in Alia?a il?esinde orman arazisi ?zerine yap?lan 11 evden 7'sinin y?k?m? ger?ekle?ti.
Alia?a il?esi ?alt?l?dere Mahallesi'nde bulunan K?stemkoy'daki 11 ev i?in y?k?m karar? ??km??t?. Ormanl?k alana in?a edilen evlerden 7'sinde y?k?m i?lemleri tamamland?. Y?k?m?n 6. g?n?nde b?lgeye gelen ekipler, 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararla ?u ana kadar 7 evde y?k?m i?lemini ger?ekle?tirdi. Y?k?m sonras? orman ekipleri, ileriki tarihlerde orman t?r? a?a?lar dikilece?i i?in y?k?lan yap?lar?n bah?esindeki zeytin, incir ve di?er meyve a?a?lar?n? k?k?nden d??ar?ya ??kard?. B?lgeye gelen ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi ekipleri, k?klerinden ??kar?lan a?a?lar? vin? vas?tas?yla kamyonlara y?kleyerek Harmandal? at?k sahas?na g?t?rd?. Ta??nan a?a?lar?n Harmandal? kat? at?k depolama tesisi sahas?n?n etraf?na dikilece?i ??renildi. 7 evin y?k?m?n? bitirip y?k?m sahas?ndan ayr?lan orman ekipleri, tekrar b?lgeye gelerek di?er evlerin y?k?m?n? ger?ekle?tirecek.