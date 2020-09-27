İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Madra bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 50 arazöz, 2 dozer, 5 itfaiye aracı ve 10 su tankeri ile müdahale etti.



Balıkesir il sınırına dayandı


Öte yandan ormanlık alanda çıkan yangının, sert rüzgarın da etkisiyle Balıkesir il sınırına dayandığı öğrenildi. İvrindi ilçesinde yangına karşı önlem alınırken, arazinin sarp olması ve şık ormandan oluşması söndürme çalışmalarını zorladı.



8 saatin ardından kontrol altında


Ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin başarılı çalışması sonucu yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.