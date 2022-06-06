İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir’in Balçova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, saat 19.30 sıralarında Balçova Teleferik mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer ile karadan, helikopter ve tanker uçaklar ile de havadan müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.

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