İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışması sürüyor.



Yangın saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen sebepten meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazözün sevk edildiği bildirildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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