İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Bergama ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda ormanlık alan içerisinde yetiştirilen 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda ormanlık alan içerisinde yetiştirilen 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı


Elde edilen bilgiye göre, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış olduğu istihbari çalışmaları neticesinde Kozluca Mahallesi Dikmentepe Demiroluk mevkiinde orman arazisi içerisinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı. Bahse konu yeri takibe alan jandarma ekipleri, şüpheli M.A. ve F.A. isimli şahısları kenevir bitkilerini sulama yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Ekipler alanda yaptıkları aramada ekili ve 50 kök Hint keneviri buldu. Hint kenevirlerini ektikleri belirlenen M.A ve F.A gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli M.A. ve F.A. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ekipler, şüpheli F.A isimli şahsın evinde yapılan aramada aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahısların adli makamlara sevk edildiği ve adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.