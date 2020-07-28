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İzmir'de ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde ormanlık alana uyuşturucu madde üretmek maksadıyla yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, ağaçların arasına gizlenmiş boyları 1,5 ve 2,5 metre arasında değişen 2 bin 38 kök Hint keneviri ele geçirdi. Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

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