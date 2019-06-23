İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir’in Bornova ilçesi Gökdere mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangında bir dekarlık alan zarar görürken, yangın yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangında bir dekarlık alan zarar görürken, yangın yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.


İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki ayrı yerden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hemen olay yerine geldi. Yangına çok sayıda orman işçisinin yanı sıra üç helikopter ve 10 arazöz de müdahale etti. Bir dekarlık alana zarar veren yangın, kontrol altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.