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İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.


Kemalpaşa ilçesi Beşpınar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz söndürme çalışmaları için olay yerine sevk edildi. Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

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