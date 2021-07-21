İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Yaka Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 15 arazöz alevlere müdahale ediyor.

Yangında yayılma olmadığı, alevlerin yerleşim yerlerine uzak olduğu bildirilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.