İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.


Yangın saat 16.00 sıralarında Balabanlı Mahallesi civarında bulunan makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı.


Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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