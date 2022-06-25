İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de ormanlık alanda yangın kontrol altında

İzmir’in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Yangın Bayındır ilçesi Ovacık Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye etti.


Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.