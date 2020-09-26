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İzmir'de ormanlık alanda yangın paniği

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Madra bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 7 arazöz müdahale etti.


Ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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