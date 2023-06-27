İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de ormanlık alandaki yangın kontrol altında

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.


Yangın, saat 17.10 sıralarında Zafer Mahallesi Olduruk mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 2 uçak, 5 helikopter ile havadan, 20 arazöz 4 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale etti. Yangın ihbarından 5 dakika sonra alevlere müdahale eden ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

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