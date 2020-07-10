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İzmir'de ot yangını paniğe sebep oldu

İzmir’in Konak ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında 1414. Sokak'ta bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerin gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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