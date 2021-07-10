İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir'in Menemen ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Koyundere Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktada bulunan otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde alevler, yakınlardaki evlere zarar vermeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.