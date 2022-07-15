İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine intikal ederek yangın söndürme çalışması başlattı. Alana 2 uçak, 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi.


Alevler, ekiplerin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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