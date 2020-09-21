İzmir'de otluk alanda korkutan yangın, çok sayıda ekip müdahale ediyor

İzmir'in Dikili ilçesinde, otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangın, Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge'ye bağlı ekipler de sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.