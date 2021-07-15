İzmir'de otluk alanda yangın

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan otluk alanda çıkan yangın sebebiyle ekipler alevlere müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bağarası Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 14 arazöz ve 4 dozer alevlere müdahale ederken, söndüme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yangının orman dışında, otluk arazide devam ettiği belirlendi. Yangında genişleme olmadığı bilgisi edinilirken alevlerin yakındaki güneş enerjisi panelleri ve hayvan damlarına sıçramaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.