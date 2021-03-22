İzmir'de otobüste HES kodu tartışmasında kan aktı

İzmir'in Konak ilçesinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu eşleştirmesi olmadan belediye otobüsüne binen bir kişi, kendisine tepki gösteren yolcuyu bıçakladı. Şüpheli, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 06.00 sıralarında Bahri Baba otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 numaralı Ballıkuyu - Konak seferi yapan belediye otobüsüne, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, HES kodu eşleştirmesi olmadan belediye otobüsüne bindi. Otobüs şoförünün kod istemesine rağmen göstermemekte ısrarcı olan kişiye, otobüste bulunan yolculardan Uğur E. tepki gösterdi. İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Otobüsten inmemekte ısrarcı olan şüpheli şahıs, daha sonra bıçakla Uğur E.'yi yaraladı. Şüpheli daha sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı.

Otobüsteki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uğur E., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Uğur E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görgü şahidi o anları anlattı

Öte yandan, olaya şahit olan esnaflardan Cemil Acar, o anları anlattı. Acar, "Otobüsün içinde köşede oturan şahıs ile iki kişi tartışıyordu. Birisine otobüsten inmesini söylüyorlardı. Tartıştıktan sonra kavga ettiler. Sürekli adamı indirmeye çalışıyorlardı. Ben de olayı uzaktan gördüm. Bir kişi tartıştığı kişiye iki defa vurdu; sonra da kaçtı" açıklamasında bulundu.

Uğur E.'yi bıçaklayarak yaralayan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.