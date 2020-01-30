İzmir'de otomobil bagajında sahte rakı ele geçirildi

İzmir'in Foça ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir otomobilin bagajında yapılan aramada 24 şişe sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde O.S. isimli bir şahsın sahte içki imal edip sattığını belirledi. Ekipler, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın evine ve kendisine ait 35 GB 1147 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda, şüpheli şahsın otomobilinin bagajında satışa hazır halde 24 adet 1 litrelik şişelerde sahte bandrol etiketi bulunan sahte rakı ve 5 litre plastik bidon içerisinde etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs O.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. O.S.'nin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.