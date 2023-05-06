İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

İzmir’de meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'de meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde Çağdaş Topkaya'nın (30) kullandığı 35 DB 57 plakalı otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın içinde sıkışan Topkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Topkaya'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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