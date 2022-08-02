İzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, otoyolda bir otomobilin kamyona çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, 02.30 sıralarında Karabağlar ilçesi İzmir Çevreyolu Limontepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Karabağlardan Balçova yönüne seyir halinde olan A.G. idaresindeki 35 ASF 707 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen H.K., (57) idaresindeki 48 KE 757 plakalı balık yemi yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri, ambulans ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Yılmaz Kızılboğa (63), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.G. ise ambulans ile Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından 63 yaşındaki adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kamyon sürücüsü H.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.