?zmir'de otomobil ?arampole yuvarland?: 2 yaral?

?zmir'in Alia?a il?esinde kontrolden ??kan otomobil ?arampole yuvarland?. Kazada 2 ki?i yaraland?.

Kaza, Alia?a il?esine ba?l? Uzunhasanlar Mahallesi yolu ?zerinde meydana geldi. 35 KEC 79 plakal? otomobil, s?r?c?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan ??karak ?arampole yuvarland?. Yoldan ge?enlerin haber vermesi ?zerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan s?r?c? A.A. ile N.R., olay yerinde yap?lan ilk m?dahalenin ard?ndan Alia?a Devlet Hastanesine kald?r?ld?.

Olayla ilgili soru?turma ba?latt?.