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İzmir'de otomobilin çarptığı adam yaşamını yitirdi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşı karşıya geçmek isteyen Adnan Papağan'a (60), B.S. yönetimindeki 34 AND 297 plakalı araç çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112'yi arayarak kazayı ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Adnan Papağan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki dükkanların güvenlik kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, sürücü B.S.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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