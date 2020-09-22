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İzmir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı. Kaza sonrası savrulan şahıs ağır yaralandı.


Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeşillik Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali C. (56) idaresindeki 07 BLH 28 plakalı Renault marka otomobil, iddiaya göre, Gaziemir istikametinden Karabağlar yönüne seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz U.'ya (50) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cengiz U., savrularak yere düşerken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Cengiz U., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan, sürücü Ali C., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olay yerine çağırılan çekici vasıtasıyla otomobil bulunduğu noktadan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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