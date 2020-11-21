İzmir'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobil çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde Paşaköprü Mezarlığı önünde meydana geldi. Murat Ş., idaresindeki 35 JEY 96 plakalı otomobil, Gaziemir istikametinden Karabağlar yönüne seyir halindeyken, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan araştırmalarda ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı tespit edildi. Kaza sonra olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü Eşrefpaşa Karakolu'na giderek teslim olurken, hayatını kaybeden kişi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.