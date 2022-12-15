İzmir'de otomobilin domuza çarpma anı kamerada

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne otomobil çarptı. Yol kenarında bekleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınan kazada 1 domuz telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay İzmir Çeşme Otoyolu Güzelbahçe mevkiinde meydana geldi. Yolda domuz sürüsüne rastlayan bir otomobil sürücüsü, aracını emniyet şeridine park ettikten sonra domuzları videoya almaya başladı. Bu esnada refüjden yolun karşısına geçmek isteyen sürüye bir otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle domuzlardan biri metrelerce savrulup telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, o anlara şahit olan araç içerisindeki bir kadın çığlık çığlığa kaldı.