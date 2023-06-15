İzmir'de öz ağabeyini öldüren kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden kavga ettiği öz ağabeyini pompalı tüfekle vuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 222/41 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (41), aralarında miras kavgası yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen ağabeyi Atilla Kumanova'nın (53) evine geldi. Aralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Y.K. yanında getirdiği pompalı tüfekle ağabeyi Atilla Kumanova'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Kumanova kanlar içerisinde kalırken, sesleri duyan çeviri sakinleri durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 çocuk babası Atilla Kumanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyini pompalı tüfekle vuran Y.K., suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Atilla Kumanova'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Y.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.