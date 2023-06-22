İzmir'de özel ekipten zehir tacirlerinin evlerine şok baskın

İzmir’in Buca ilçesinde uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik oluşturulan özel polis ekipleri, uyuşturucu satıcıların evlerine çok baskın gerçekleştirdi.
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik oluşturulan özel polis ekipleri, uyuşturucu satıcıların evlerine çok baskın gerçekleştirdi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bünyesinde uyuşturucu tacirlerini yakalamaya yönelik özel olarak oluşturulan Narko Alan ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, metamfetamin, extacy ve Hint keneviri ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda B.Ü., L.K. ve A.A. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.