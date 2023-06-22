İzmir'de özel ekipten zehir tacirlerinin evlerine şok baskın

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik oluşturulan özel polis ekipleri, uyuşturucu satıcıların evlerine çok baskın gerçekleştirdi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bünyesinde uyuşturucu tacirlerini yakalamaya yönelik özel olarak oluşturulan Narko Alan ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, metamfetamin, extacy ve Hint keneviri ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda B.Ü., L.K. ve A.A. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.