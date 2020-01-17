İzmir'de özel öğrencilerin karne heyecanı

İzmir'de, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle özel öğrencilerde karne heyecanı yaşadı.

İzmir Özel Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulunda okuyan özel öğrenciler, düzenlenen törenle karnelerini almanın sevincini yaşadı. Düzenlenen karne töreninde; aşçılık atölyesi, el sanatları atölyesi ve seramik atölyeleri gezilerek özel öğrencilere karne ve hediyeleri takdim edildi. Karne töreninde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, özel öğrencilerin karne sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Çalışmaları görmeye takdire şayan bir okul olarak ortada"

Ömer Yahşi, "Özel eğitim okulunda öğrencilerimize karnelerini takdim ediyoruz. Çocuklarımızın gerçekten başarılarını ve beceri tasarım atölyelerindeki çalışmaları görmeye takdire şayan bir okul olarak ortada. Birinci dönemi kazasız belasız şekilde kapatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Özellikle özel eğitim okulunda öğrencilerimizin mutluluğunu paylaşmak için burayı seçtik. Gerçekten 7 tane atölyenin birbirinden değerli ve kıymetli öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızı sektöre kazandırmak ve sektörde iş bulma konusunda istihdama yönelik çalışma yapılan bir okuldayız. Buradaki öğrencilerimiz özel öğrenciler ve bu öğrencilerimizin başarısını da hem İzmirlilere hem Türkiye'ye gösterme açısından sizlerle paylaşmak istedik" dedi.

Yaklaşık 800 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Karne sevinci yaşayan özel öğrenci Murat Selçuk, "Kendimi çok iyi hissediyorum, gayet mutluyum başarılı durumdayım. Mutlu oldum takdir aldım. Tatilde sinemaya gideceğim, kitap okuyacağım, test kitaplarını çalışacağım. Arkadaşlarım söylemek istediğim şey; çok iyi çalışın, çok iyi şeyler yapın. İyi çalışmayı unutmayın ve ihmal etmeyin" dedi.

Tatil heyecanı yaşayan Büşra Mankır da "Çok mutluyum karne aldığım için. Bir sürü dersi çalıştım. Tatil neler yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlarımda çalışıp alsınlar. Biz burada seramik boyuyoruz" diye konuştu.

Törene ayrıca Vali Yardımcısı Erhan Günay, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, veliler ve öğretmenlerde katıldı. Öte yandan, İzmir genelinde yaklaşık 800 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığı öğrenildi.