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İzmir'de park halindeki araç alev alev yandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde park halinde bulunan araç henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halinde bulunan araç henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.



Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Manavkuyu Mahallesi 278/5 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir park halinde bulunan 35 BYD 26 plakalı pikap henüz belirlenemeyen sebepten dolayı biranda alev aldı. Aracın yandığını gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.



Öte yandan, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

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